Cet été, prenez la direction du Diois

Après l’incendie, le Diois reste une destination à découvrir. Le Département se mobilise pour soutenir les professionnels et inviter les visiteurs à (re)découvrir le territoire.

Le Diois est prêt à vous accueillir

L’incendie qui a touché le Diois ne progresse plus. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés jusqu’à son extinction complète. Désormais, le territoire se tourne vers l’avenir.

Le Département de la Drôme, aux côtés de la Région, de l’État et de l’Association des maires de la Drôme, accompagne les communes et les acteurs économiques pour favoriser la reprise.

Pour soutenir l’activité touristique, une campagne de promotion est lancée avec Drôme Attractivité, l’Office de tourisme et l’Agence régionale du tourisme. Son objectif est simple : rappeler que le Diois est prêt à accueillir les visiteurs tout l’été.

Un territoire à découvrir ou redécouvrir

Le Diois est une terre de nature, de patrimoine et de savoir-faire. Entre le Vercors et la Provence, il offre des paysages remarquables, une rivière préservée et des villages de caractère.

Que vous soyez amateur de détente, de sport ou de gastronomie, les idées de sorties ne manquent pas.

Vous pouvez notamment :

profiter des rivières et des lieux de fraîcheur ;

et des lieux de fraîcheur ; descendre la Drôme en canoë ;

; découvrir la Clairette de Die et visiter Muséobulles ;

et visiter Muséobulles ; visiter une distillerie de lavande comme Bleu Diois ou la Distillerie des 4 Vallées ;

comme Bleu Diois ou la Distillerie des 4 Vallées ; admirer les célèbres sucettes de Borne et rejoindre le refuge de la Tour de Borne ;

et rejoindre le refuge de la Tour de Borne ; partager une journée en famille à Arbo Magic, à Menglon ;

; vivre des sensations fortes avec une sortie canyoning, une via ferrata ou un parcours accrobranche ;

avec une sortie canyoning, une via ferrata ou un parcours accrobranche ; flâner dans les ruelles de Châtillon-en-Diois et parcourir son chemin des cabanons ;

et parcourir son chemin des cabanons ; faire le plein de produits locaux au marché de Die, chaque mercredi et samedi.

Soutenir les professionnels du Diois

Venir dans le Diois aujourd’hui, c’est aussi soutenir les hébergeurs, restaurateurs, producteurs, viticulteurs, artisans et commerçants qui font vivre ce territoire.

Le Département accompagnera cette relance avec un plan de communication dédié à la Clairette de Die et aux vins du Diois afin de soutenir cette filière emblématique.

Par ailleurs, le Département mobilise 1 million d’euros d’aides exceptionnelles pour accompagner les communes sinistrées et participera au financement du coût de cet incendie afin de préserver les capacités d’action futures du SDIS de la Drôme.