Débat d’orientation budgétaire : des choix responsables face à l’instabilité nationale

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu ce lundi 8 décembre 2025 en séance publique de l’Assemblée départementale. Alors que l’État peine à retrouver une trajectoire financière crédible et que l’instabilité politique nationale fragilise les collectivités locales, le Département de la Drôme réaffirme son choix : agir avec responsabilité, anticiper et préserver sa capacité à investir pour les Drômois.

Quand l’instabilité nationale fragilise l’action locale

Dans un contexte national marqué par l’incertitude budgétaire, des décisions souvent prises sans concertation et des transferts de charges non compensés, les Départements subissent directement les conséquences du désordre financier de l’État. À cela s’ajoute une progression continue des dépenses sociales (autonomie, aide sociale à l’enfance, insertion…), que l’État ne finance plus à hauteur des besoins. Franck Soulignac, président du Conseil départemental, rappelle que « le Département consacre plus de la moitié de son budget aux solidarités. Nous refusons catégoriquement qu’il soit réduit au rôle de simple guichet des décisions de l’Etat. Dans ce climat instable, la Drôme choisit de maintenir le cap : celui de la responsabilité, de l’anticipation et de la continuité du service public pour les Drômois. »

Conforter nos choix responsables

Face à cette situation, le Département confirme les orientations engagées depuis le début du mandat:

Anticiper pour ne pas subir, grâce aux réserves constituées du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors des années favorables, permettant aujourd’hui d’absorber les chocs même si cette solution n’est en rien pérenne.

Recentrer notre action sur nos compétences essentielles, en donnant la priorité à la proximité, à l’aide aux acteurs locaux et à la justice sociale au profit de celles et ceux qui en ont réellement besoin.

Maîtriser la dépense plutôt que taxer : le taux des DMTO n’augmentera pas en 2026, tandis que la collectivité renforce le dialogue de gestion, réinterroge les dépenses et adapte ses organisations afin de conserver des marges de manoeuvre.

Garantir l’équité des efforts, en ajustant les soutiens aux capacités réelles des partenaires et en veillant à préserver en priorité le tissu associatif, indispensable à la cohésion du territoire.

Ces choix permettent au Département de maintenir une trajectoire financière maîtrisée malgré les pressions exercées par l’environnement national.

La stabilité des collectivités locales, dernière digue républicaine

Dans un pays où la situation nationale reste fragile, les collectivités locales assument plus que jamais un rôle de stabilisation. En Drôme, cette responsabilité se traduit par un haut niveau d’investissement (près de 130 M€ en 2025, et 800 M€ prévus sur le mandat), faisant du Département le premier investisseur public du territoire. En 2026, plusieurs projets structurants seront livrés ou engagés : la nouvelle Maison départementale des solidarités et de l’autonomie à Valence, la poursuite des rénovations dans les collèges après la construction de 3 établissements neufs, le soutien aux communes et aux associations, ou encore l’accompagnement du campus valentinois de l’université Grenoble Alpes (UGA). Par sa gestion prudente, sa capacité à anticiper et son engagement constant au service du quotidien, le Département de la Drôme continue de jouer un rôle essentiel : être un point d’appui fiable, protecteur et républicain, pour tous les Drômois et pour tous les territoires.