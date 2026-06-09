Dictée géante à Grignan : relevez le défi aux côtés de 506 élèves drômois !

À Grignan, 506 élèves participeront à une dictée géante pour célébrer les 400 ans de Madame de Sévigné. Suivez l’événement en direct et testez-vous !

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Château de Grignan accueillera une dictée géante jeudi 18 juin réunissant 506 élèves venus de toute la Drôme.

21 classes prendront place dans les gradins du château : 18 classes de 6e de toute la Drôme, 2 classes de CM2 et 1 classe de CM1 issues du territoire de Grignan.

Au programme le 18 juin

Dès 10 heures, le lancement officiel donnera le coup d’envoi de l’événement.

Avant la dictée, deux comédiens proposeront une courte saynète inspirée de l’univers de Madame de Sévigné. Le texte choisi pour la dictée y sera subtilement intégré.

Puis, un comédien lira la dictée devant l’ensemble des participants.

Enfin, un spectacle d’escrime viendra clôturer cette matinée exceptionnelle.

Participez depuis chez vous

L’événement sera retransmis en direct sur cette page. Le grand public est invité à relever le défi aux côtés des élèves. Chacun pourra participer en direct ou visionner la dictée en replay pour tester son niveau d’orthographe.

À l’issue de l’événement, le texte de la dictée et son corrigé seront publiés sur cette page afin que tous les participants puissent vérifier leurs réponses.

Regardez le direct

Retrouvez ici la retransmission en direct de la dictée géante dès 10 heures.

Participez dans les médiathèques

Plusieurs médiathèques du réseau départemental proposeront également une rediffusion de la dictée.

Les participants pourront ainsi se challenger dans une ambiance conviviale :

Crest : vendredi 19 juin à 14h30

Die : samedi 20 juin à 10h30

Nyons : samedi 20 juin à 10h30

À l’issue de chaque séance, un participant sera désigné gagnant et recevra un pack cadeau.