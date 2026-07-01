Culture

Festivals : la Drôme en scène

Concerts en plein air, théâtre, arts de rue, cinéma ou spectacles musicaux : cet été encore, la Drôme vibrera au rythme des festivals.

Publié le mercredi 1 juillet 2026 12:00
Mis à jour le mercredi 1 juillet 2026 11:12

Plus d’une trentaine de festivals vont encore faire vibrer la Drôme tout au long de l’été.
Concerts, spectacles de rue, projections en plein air, balades musicales, cirque….. une programmation riche et de qualité soutenue par le Département pour proposer aux Drômois des spectacles accessibles à tous, petits et grands, curieux et passionnés.

Ne reste plus qu’à faire votre choix !

Festival international cultures et traditions du monde

Du 1er au 5 juillet 2026

Romans-sur-Isère

O lac festival

Du 3 au 5 juillet 2026

Festival Mozart dans la Drôme 

Du 5 au 19 juillet 2026 

Festival Oasis Bizz’art

Du 3 au 5 juillet 2026 – Dieulefit 

Festival de la correspondance de Grignan

Du 6 au 11 juillet 2026

Soul Funk Festival 

Du 9 au 12 juillet 2026

FESTIVAL DES CHAPELLES ROYANS VERCORS

du 14 au 30 juillet 2026

 

Festival Bach – Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Du 25 juillet au 2 août 2026 

Festival Parfum de Jazz

du 28 juillet au 22 août 2026

Festival Nouvelles du conte

Du 30 juillet au 8 août 2026

Crest Jazz Festival

Du 2 au 8 août 2026

Festival Blue Motte Jazz

Les 3 et 4 août 2026

Festival des imaginaires libres

Du 12 au 16 août 2026

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