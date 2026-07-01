À Grignan, 506 élèves ont participé à une dictée géante pour célébrer les 400 ans de Madame de Sévigné. Regardez l’événement en replay et testez-vous !
Festivals : la Drôme en scène
Concerts en plein air, théâtre, arts de rue, cinéma ou spectacles musicaux : cet été encore, la Drôme vibrera au rythme des festivals.
Plus d’une trentaine de festivals vont encore faire vibrer la Drôme tout au long de l’été.
Concerts, spectacles de rue, projections en plein air, balades musicales, cirque….. une programmation riche et de qualité soutenue par le Département pour proposer aux Drômois des spectacles accessibles à tous, petits et grands, curieux et passionnés.
Ne reste plus qu’à faire votre choix !
Festival international cultures et traditions du monde
Du 1er au 5 juillet 2026
Romans-sur-Isère
Du 3 au 5 juillet 2026
Du 5 au 19 juillet 2026
Du 3 au 5 juillet 2026 – Dieulefit
Festival de la correspondance de Grignan
Du 6 au 11 juillet 2026
Du 9 au 12 juillet 2026
FESTIVAL DES CHAPELLES ROYANS VERCORS
du 14 au 30 juillet 2026
Festival Bach – Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Du 25 juillet au 2 août 2026
du 28 juillet au 22 août 2026
Festival Nouvelles du conte
Du 30 juillet au 8 août 2026
Du 2 au 8 août 2026
Les 3 et 4 août 2026
Festival des imaginaires libres
Du 12 au 16 août 2026