Festivals : la Drôme en scène

Concerts en plein air, théâtre, arts de rue, cinéma ou spectacles musicaux : cet été encore, la Drôme vibrera au rythme des festivals.

Plus d’une trentaine de festivals vont encore faire vibrer la Drôme tout au long de l’été.

Concerts, spectacles de rue, projections en plein air, balades musicales, cirque….. une programmation riche et de qualité soutenue par le Département pour proposer aux Drômois des spectacles accessibles à tous, petits et grands, curieux et passionnés.

Ne reste plus qu’à faire votre choix !

Festival international cultures et traditions du monde Du 1er au 5 juillet 2026 Romans-sur-Isère

O lac festival Du 3 au 5 juillet 2026

Festival Mozart dans la Drôme Du 5 au 19 juillet 2026

Festival Oasis Bizz’art Du 3 au 5 juillet 2026 – Dieulefit

Festival de la correspondance de Grignan Du 6 au 11 juillet 2026

Soul Funk Festival Du 9 au 12 juillet 2026

FESTIVAL DES CHAPELLES ROYANS VERCORS du 14 au 30 juillet 2026

Festival Bach – Saint-Donat-sur-l’Herbasse Du 25 juillet au 2 août 2026

Festival Parfum de Jazz du 28 juillet au 22 août 2026

Festival Nouvelles du conte



Du 30 juillet au 8 août 2026

Crest Jazz Festival Du 2 au 8 août 2026

Festival Blue Motte Jazz Les 3 et 4 août 2026