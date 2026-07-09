Incendie à Die : plusieurs routes départementales fermées ou réglementées

L’incendie en cours à Die progresse lentement sous l’effet du mistral. Plusieurs routes départementales sont fermées ou font l’objet de restrictions.

La situation reste évolutive

L’incendie en cours sur le secteur de Die n’est pas encore contenu. Le feu progresse lentement

Le Département de la Drôme appelle les usagers à la plus grande prudence et à respecter la signalisation en place.

Routes fermées En raison de la présence de fumée, la RD93 est fermée entre Pont-de-Quart et l’intersection avec la RD340, en direction de Barnave.

Une déviation est mise en place par la RD140 et la RD539. Les équipes du Département assurent la signalisation sur place.

Par ailleurs, les routes suivantes sont également fermées :

RD512 , en direction de Montmaur ;

, en direction de Montmaur ; RD750, en direction de Barsac.