Une brique se remplace, pas nos agents

Pour sensibiliser les automobilistes aux risques auxquels sont confrontés les agents des routes, le Département de la Drôme lance une campagne de communication au ton volontairement décalé, conçue pour interpeller et faire évoluer les comportements.

Chaque intervention comporte des risques

Entretien des chaussées, travaux, sécurisation des axes… Les agents des routes sont mobilisés toute l’année pour garantir des déplacements sûrs. Pourtant, lors de leurs interventions, ils sont encore trop souvent confrontés à des comportements dangereux ou irrespectueux : vitesse excessive, non-respect de la signalisation temporaire ou manque de vigilance.

Changer de comportement pour protéger des vies

Quelques secondes d’attention suffisent pour faire la différence. En respectant la signalisation temporaire, en adaptant sa vitesse et en restant vigilant à l’approche des chantiers, chaque automobiliste contribue à la sécurité des agents des routes.



Cette campagne rappelle une évidence : Les machines se réparent, les vies, elles, ne se remplacent pas. Elle est aussi un appel à davantage de respect et de courtoisie envers les agents.

Une campagne visible tout l’été

Retrouvez les visuels de cette campagne dans tout le département : bords de route, abribus, réseaux sociaux… Un rappel simple et fort pour un été plus sûr sur les routes de la Drôme.