Participez à la 12ème édition de la Rando de Saint Martin d’Août, organisée par le Comité d’animation. Choisissez parmi 4 parcours pédestres adaptés à tous les niveaux : 5 km, 9 km, 14,5 km et 21 km. Un café ou thé vous sera offert au départ, et une cassecroûte vous attendra à l’arrivée pour vous récompenser de vos efforts. Les inscriptions se font à la Salle des Fêtes. Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs non accompagnés.
12ème Rando
La 12ème édition de la Rando de Saint Martin d’Août propose 4 parcours pédestres de 5, 9, 14,5 et 21 km. Café/thé au départ et cassecroûte à l’arrivée.
Initialement prévu le dimanche 28 juin, reportée pour cause de canicule au dimanche 4 octobre 2026.
Le 04/10/2026 Informations complémentaires
Payant