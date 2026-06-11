4ème édition « Le Gros Festival

Depuis 2014, l’association de la ZOF, composée d’une grosse bande de potes passionnés de musique, souhaite partager la passion avec vous pendant des événements musicaux. Après trois éditions réussies, on continue de voir les choses en GROS !

Le GROS festival est un événement écologique, familial et chaleureux qui réunit les amateurs de musique et de jeux : Un GROS moment de détente à vous offrir.

Pour cette nouvelle édition, il y a une grosse programmation : Spoink, Dowdeline, Bouda OMG, Le Seph, DJ Cagette, Élise do Brazil, Npflipe, Dab Rozer, TV Sundaze, Dalaidrama, Viviane Cavale, Soalo et Keziah Ma.

Au Gros Festival, tu trouveras bien plus qu’une scène musicale :

Des activités pour tous les âges ;

Des coins pour créer, bidouiller, s’amuser ou juste flâner ;

Des bons petits plats cuisinés avec amour par la team grosse bouffe ;

Et un bar avec des boissons locales et artisanales.

Informations pratiques :

Camping gratuit pour les tentes & camions (poids lourd interdit) – Douches & toilettes.

Parking voiture sur place.

Accès PMR – Site entièrement accessible (contacte-nous pour qu’on t’accueille).