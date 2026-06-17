A tout bout d’Champ – La Bicoque

Le 4 juillet à La Bicoque, vivez une journée conviviale au coeur du Vercors : spectacle, repas fermier, visites, sérigraphie, jeux et dégustations. Un rendez-vous festif pour petits et grands, placé sous le signe du partage et des rencontres !

Située à Échevis, La Bicoque est une ferme du XVIIe siècle investie par Alexandre et Camille, en agriculture paysanne et biologique, qui sur quarante hectares entre sources et rivières associe élevage extensif, maraîchage, verger, accueil touristique et activités pédagogiques, en cultivant l’autonomie, la biodiversité et le respect du vivant.

Au programme de ce samedi 4 juillet :

> 10h : Spectacle « Fermier pour congés annuels » par Alexandre Garon. Interactif – à partir de 2 ans – durée

45 minutes en extérieur et gratuit

> 12h à 14h : repas fermier. Réservation conseillée mais pas obligatoire

> 14h à 18h : Exposition et initiation à la sérigraphie avec l’artiste Cobie

> 14h30 et 16h30 : visite de la ferme

> Toute la journée : buvette et dégustation, jeux et animations sur l’agriculture et la biodiversité animés par le Parc naturel régional du Vercors

Pour plus de détails, reportez vous au programme détaillé.

Informations complémentaires :

> Spectacle, animations et jeux gratuits

> Non accessible en fauteuil roulant

> Animaux non autorisés même tenus en laisse