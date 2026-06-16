Sous la direction artistique d’Olivier « Oliver » Inebria, le groupe TheSoulshine revisite les plus grands succès de Stevie Wonder avec passion, talent et une énergie communicative.
Ce show multigénérationnel réunit musiciens virtuoses et chanteuses gospel, Aurélie Dabré et StefAkoa, pour une performance intense mêlant émotion , rythmes et harmonies.
Plus qu’un concert, « Wonder Experience » est une véritable célébration de la soul et du live dans un esprit festif et spectaculaire à l’américaine.
Acte II « Wonder experience »
Un hommage vibrant à Stevie Wonder avec « Wonder Experience », un spectacle musical énergique et immersif célébrant la légende de la soul.
Place du Quinconce 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 07 34
Sous la direction artistique d’Olivier « Oliver » Inebria, le groupe TheSoulshine revisite les plus grands succès de Stevie Wonder avec passion, talent et une énergie communicative.