Madame de Sévigné ignorait que sa halte dans la cité donzéroise allait ouvrir la boîte de Pandore et qu’elle l’entraînerait dans une histoire extraordinaire. Plongez au coeur du mystère, soyez curieux et faites équipe avec la marquise au-delà du temps pour découvrir le fabuleux mystère de Donzère. Jeu de piste et d’énigmes. Tous publics. Différents niveaux d’accès.
Année 2026 : Madame de Sévigné et le mystère de Donzère
Donzère…Un passage que madame de Sévigné n’oubliera jamais…Partez à l’aventure d pour découvrir le fascinant mystère de Donzère et aider la marquise de Sévigné par-delà les siècles.
Un jeu Planète Guides, à la demande sur réservation.
Le village 26290 Donzère Tél. 06 78 90 75 71