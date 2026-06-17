Des standards intemporels aux chansons plus contemporaines, le duo tisse un voyage musical tout en subtilité porté par la complicité des deux artistes et le plaisir du partage. Une invitation à écouter, ressentir et se laisser emporter.
Concert
Apollo Blue
Une voix, une guitare, beaucoup d’émotion. Apollo Blue réinvente avec élégance les grands classique Soul, Jazz et Blues dans un univers chaleureux et raffiné.
Le 01/08/2026 21:30 Informations complémentaires
Gorges d'Ubrieux 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0475280992
Gratuit pour les visiteurs