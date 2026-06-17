Art et Culture en Gervanne-Sye : Fresque murale de Camille Pastel

Une fresque ?! Une artiste plasticienne muraliste créera une fresque au cours de l’été. L’oeuvre tenant compte de la spécificité de l’établissement sera pérenne et visible par tous, y compris par les passants depuis la route !

Dans le cadre du festival Art et Culture en Gervanne-Sye, la fresque sera peinte sur un mur du bâtiment, en regard de la D 70. La thématique prendra en compte la spécificité de l’établissement et la fresque sera créée en respect des résidents.

Camille Pastel est appelée, avec ses amies de 4FAM, par de grandes entreprises et institutions pour créer des fresques. Elle est partie travailler 3 semaines au Bénin dans le cadre d’une commande dans un hôpital. Elle a enchaîné sur un travail dans une gare, dans le cadre du Grand Paris Express.

Restitution du travail de l’été et inauguration de la fresque prévue en septembre 2026.