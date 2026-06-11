Asseyrades 2026 : Scène de crime

Un concert, les vins du Domaine, et une restauration sur place dans une ambiance amicale et chaleureuse. C’est un moment à partager en famille ou entre amis.

Seconde soirée de la saison des Asseyrades 2026, avec le groupe Scène de crime

Ils ont l’habitude d’enflammer la piste de danse du domaine !

Trois membres qui écument les scènes avec énergie, et l’envie de donné du plaisir au public. Mélangeant du rock, du blues, du hard rock et l’énergie punk. De Jimmy Hendrix aux Rolling Stones en passant par Shaka Ponk, Noir Désir ou Téléphone, des influences riches et variées.

Bar à vin et restauration sur place, découvrez le Domaine de nuit lors d’une ambiance festive.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.