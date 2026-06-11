Asseyrades 2026 : Wooden Spoon

Un accueil chaleureux, une ambiance festive. Un concert, les vins du Domaine, et une restauration sur place. Vous allez passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Quatrième et dernière soirée de la saison des Asseyrades 2026, avec le groupe WOODEN SPOON.

Quatre musiciens réunis autour d’une seule passion, la musique, et d’un répertoire éclectique mêlant folk, pop, rock, aux touches parfois psychédéliques. Le groupe revisite des titres emblématiques d’une voix marquante et d’une énergie musicale débordante.

Nous vous attendons nombreux pour clôturer cette saison.

Bar à vin et restauration sur place, découvrez le Domaine de nuit lors d’une ambiance festive.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.