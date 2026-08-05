Atelier équilibre – Spécial séniors

Rendez-vous à la Villa Boréa pour un atelier de 12 séances pour travailler son équilibre.

Atelier équilibre – Spécial séniors
du 18/09/2026 10:00 au 04/12/2026 11:00

rue Descartes 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 71 37 26

Payant

Mêlant cardio, équilibre, souplesse et renforcement musculaire, ces ateliers spécialement conçus pour un public sénior sont proposés par la Fédération Française Sport Vitalité.
Séances animées par une animatrice sportive diplômée et certifiée.