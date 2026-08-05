Mêlant cardio, équilibre, souplesse et renforcement musculaire, ces ateliers spécialement conçus pour un public sénior sont proposés par la Fédération Française Sport Vitalité.
Séances animées par une animatrice sportive diplômée et certifiée.
Atelier équilibre – Spécial séniors
Rendez-vous à la Villa Boréa pour un atelier de 12 séances pour travailler son équilibre.
rue Descartes 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 71 37 26
Mêlant cardio, équilibre, souplesse et renforcement musculaire, ces ateliers spécialement conçus pour un public sénior sont proposés par la Fédération Française Sport Vitalité.