Un bal Bal Folk pour enfants et plus grands aura lieu à la salle des fêtes de la Roche Saint Secret, le 1er février. A partir de 16h30 un goûter sera proposé. A 17h30 ce sera le bal pour enfant. de 19h à 20h il sera possible de se restaurer (crêpes salées-sucrées) et à partir de 20h le bal pour adultes commencera.

La soirée sera animée par le groupe Lumbago!

Venez nombreux!