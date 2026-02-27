…ils exploreront les plantes qui composent ce jardin unique, chacune révélant ses parfums, ses textures et ses secrets.
L’année 2026 mettant à l’honneur le thème de » La vue « , la visite soulignera tout particulièrement la beauté des formes, des couleurs et des nuances qu’offre la nature, tout en rappelant combien les autres sens enrichissent notre perception du monde.
Observer, sentir, toucher, écouter… chaque plante deviendra une porte ouverte vers une expérience sensible et immersive.
Une promenade douce et contemplative, où le regard se mêlera harmonieusement aux senteurs pour révéler toute la poésie du jardin.
Gratuit sur inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Montélimar au 04 75 01 00 20 – Limité à 30 personnes maximum, enfants compris. Dimanche 7 juin 2026 de 10:00 à 11:30
Balade découverte des plantes du jardin des senteurs dans le cadre de Rendez-vous aux jardins
Au coeur du jardin des senteurs, les participants seront invités à vivre une visite d’1h30 placée sous le signe de la découverte et de l’éveil sensoriel. Guidés pas à pas,…
1 montée Saint-martin 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20
