Banquet gaulois et concert avec Nataverne

Possibilité de venir en tenue d’époque pour assister au banquet.
20h : banquet gaulois
22h : concert avec « Nataverne »
Dans le cadre des Rencontres Tintinophiles 2026.
Venez vivre un vrai banquet gaulois, clin d’oeil à la BD « Alix », le célèbre héro gallo-romain crée par Jacques Martin, vivant à l’époque de Jules César.
Vous mangerez comme en -51 avant J.C. : assiette creuse et cuillère en bois pour une immersion totale !
15 rue des écoles 26120 Chabeuil
Possibilité de venir en tenue d’époque pour assister au banquet.
20h : banquet gaulois
22h : concert avec « Nataverne »
Dans le cadre des Rencontres Tintinophiles 2026.
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