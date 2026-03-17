Animations, Concert, Rencontre

Banquet gaulois et concert avec Nataverne

Venez vivre un vrai banquet gaulois, clin d’oeil à la BD « Alix », le célèbre héro gallo-romain crée par Jacques Martin, vivant à l’époque de Jules César.
Vous mangerez comme en -51 avant J.C. : assiette creuse et cuillère en bois pour une immersion totale !

Banquet gaulois et concert avec Nataverne
Le 13/06/2026 20:00

15 rue des écoles 26120 Chabeuil

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Payant

Possibilité de venir en tenue d’époque pour assister au banquet.

20h : banquet gaulois
22h : concert avec « Nataverne »

Dans le cadre des Rencontres Tintinophiles 2026.