Café linguistique Sprachcafé allemand

Vous chercher des occasions à pratiquer votre allemand ? Venez échanger avec nous dans une ambiance décontractée.

du 01/01/2026 17:30 au 31/12/2026 18:30

245 grande rue Châteauneuf de Mazenc 26160 La Bégude-de-Mazenc Tél. 04 75 46 21 48

Gratuit pour les visiteurs