Festival, Sortie

Carnaval des temps dessinés et Tintinophile

Venez traverser les époques ! Parade festive, musiques, confettis et ambiance spatio-temporel au rendez-vous !

Carnaval des temps dessinés et Tintinophile
Le 14/06/2026 15:00
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Gratuit pour les visiteurs

Vous souhaitez participer au défilé ?! Inscrivez-vous vite ! En famille, entre amis, avec une association…

Dans le cadre des Rencontres Tintinophiles 2026.