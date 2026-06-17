Carton Comedy Club : Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !
L’entrée est gratuite sur réservation (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 10EUR par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié).
Vivement déconseillé aux moins de 14 ans
Line-up :
Ruby Piñata (Lille)
https://www.instagram.com/ruby.pinata/
Xavier Cuevas
https://www.instagram.com/ton_ami_xavier/
Leo Hardt (Paris / Lille)
https://www.instagram.com/_leohardt/
+ MC : Marwen Zemra (Grenoble)
https://www.instagram.com/marwen_zemra/