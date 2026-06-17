Animations, Spectacle

Carton Comedy Club : Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

Carton Comedy Club : Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas
Le 28/07/2026 20:00

ZA de Briffaut - 79 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence

Site internet
Payant

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !

L’entrée est gratuite sur réservation (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 10EUR par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié).

Vivement déconseillé aux moins de 14 ans

Line-up :

Ruby Piñata (Lille)
https://www.instagram.com/ruby.pinata/
Xavier Cuevas
https://www.instagram.com/ton_ami_xavier/
Leo Hardt (Paris / Lille)
https://www.instagram.com/_leohardt/
+ MC : Marwen Zemra (Grenoble)
https://www.instagram.com/marwen_zemra/