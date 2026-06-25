Animations

Célébrons le 14 juillet !

Venez nombreux partager un moment festif et convivial à Manthes pour la célébration du 14 juillet, avec feu d’artifice, bal et animation musicale.

Célébrons le 14 juillet !
Le 14/07/2026
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Gratuit pour les visiteurs

Feu d’artifice dans le parc à Manthes organisé avec par les communes d’Epinouze, Lapeyrouse-Mornay, Manthes, Moras en Valloire et St Sorlin-en Valloire ! Au programme : un feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit, un bal animé par Phil Manthes, et la participation de la Fanfare et des Majorettes d’Epinouze. Une buvette et un snacking seront également disponibles sur place pour vous restaurer.