Concert

Chatu-guinguette

Apéro Concert : ambiance garantie avec Good Times Now Trio ( voyage musical des années 80 à aujourd’hui) en première partie et Black Swan (Pop Rock) deuxième partie.

Chatu-guinguette
Le 11/07/2026 19:00

Place du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet

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Gratuit pour les visiteurs

Buvette et petite restauration.

Entre amis et en famille, une soirée à ne pas manquer !!!