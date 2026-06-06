Chatu-guinguette

Buvette et petite restauration.
Entre amis et en famille, une soirée à ne pas manquer !!!
Apéro Concert : ambiance garantie avec Good Times Now Trio ( voyage musical des années 80 à aujourd’hui) en première partie et Black Swan (Pop Rock) deuxième partie.
Place du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet
Buvette et petite restauration.
Entre amis et en famille, une soirée à ne pas manquer !!!
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