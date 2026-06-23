Fils de Rê, Heka est le dieu de la puissance magique. Pour cette création, la compagnie de cirque Gandini Juggling emprunte à la divinité – représentée avec un crotale dans chaque main – et réimagine le jonglage pour en faire une pratique de prestidigitation. Les artistes britanniques flirtent avec la magie nouvelle, avec la complicité du grand illusionniste français Yann Frisch, l’une des têtes de file du genre. Orchestrée par Sean Gandini, la cérémonie, aussi drolatique que virtuose, ne se refuse aucune influence et allie danse contemporaine et jonglage d’avant-garde.
Sur scène, les mille mains des interprètes suivent des principes de répétition, de contrepoint et de diversion afin de constituer un univers aussi fascinant que déroutant.
Laissez-vous charmer par une infinité d’effets d’optique, où les repères se perdent et où le regard apprend à lâcher-prise.
Cirque : Heka
À la croisée du jonglage et de la magie, les circassien·nes britanniques de Gandini Juggling inventent un langage hybride dans cette création inspirée de la divinité égyptienne Heka.
1 Place Charles Huguenel 26000 Valence Tél. 04 75 78 41 70
Fils de Rê, Heka est le dieu de la puissance magique. Pour cette création, la compagnie de cirque Gandini Juggling emprunte à la divinité – représentée avec un crotale dans chaque main – et réimagine le jonglage pour en faire une pratique de prestidigitation. Les artistes britanniques flirtent avec la magie nouvelle, avec la complicité du grand illusionniste français Yann Frisch, l’une des têtes de file du genre. Orchestrée par Sean Gandini, la cérémonie, aussi drolatique que virtuose, ne se refuse aucune influence et allie danse contemporaine et jonglage d’avant-garde.