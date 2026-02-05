Cirque – Mon Royaume – Cie Les P’tits Bras

Trois artistes hors du temps, avec maladresse ou avec force, jouent à obtenir le pouvoir.

Un trône perché en haut d’une cage dorée, une couronne de fortune et trois sujets envieux de les ravir ou de se libérer de leur pouvoir par des systèmes ingénieux de déconstruction et de révolution. La prétention en bandoulière, auront-ils assez d’une cape aussi grande que leur orgueil pour y parvenir ?

Les P’tits Bras ouvrent leur piste à la relève artistique et reviennent à un trio pour cette nouvelle création, virevoltant – autant dans que sur – une cage de 7m de haut.

C’est dans le tout nouveau théâtre de verdure de Poyols que nous aurons la joie d’accueillir ce spectacle grand format !