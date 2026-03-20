C’est avec des si qu’on commence à rêver. Auren fait de ses rêves des mondes possibles. Après avoir enregistré avec le groupe Calexico, fait les premières parties de Vanessa Paradis ou d’Olivia Ruiz, partagé sa chanson Vivante avec Jeanne Cherhal et avoir été récompensée du Coup de coeur de l’Académie Charles Cros, elle accouche ce printemps d’un quatrième album, Réciproque. Au coeur de celui-ci, la résilience, ce moment fragile où tout recommence. Dévastation contrôlée, corps en mouvement, endurance, renaissance. Animée par le trail en montagne, nourrie par la poésie de Kae Tempest, Auren écrit sur ce qui fait mal, mais sans jamais juger. Chaque texte est un combat, une tentative d’apprivoiser et d’apaiser le chaos intérieur. L’écriture est tranchante. Les mélodies sont des fils de suture. Cet album est une reconquête de soi, une revanche sur un corps meurtri et sur un amour abimé.
Concert
Concert – Auren
Concert hors les murs. Auren, une voix vibrante et vivante !
Le 12/06/2026 19:00 Informations complémentaires
2 route de la Soie 26150 Sainte-Croix Tél. 04 26 58 80 35
Payant