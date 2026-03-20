Concert – Bancal Chéri + Dear Pola

Dans cette continuité joyeusement indisciplinée, Dimoné, Imbert Imbert, Nicolas Jules et Roland Bourbon poursuivent leur quête d’équilibre bancal : celui d’une chanson qui tangue entre gouaille et gravité, élégance et déraison. On y croise des héroïnes improbables, des fantômes doux, des hymnes à l’instant, des créatures étranges – et ce goût constant du mot juste qui déraille au coin d’un couplet.

C’est du Bancal pur jus : un art du décalage, où tout vacille, mais rien ne tombe, une fraternité en musique, un drôle de bal où l’on danse avec la vie ? même quand elle boite.

Autrice, compositrice et interprète originaire de la Drôme, Dear Pola s’affirme comme l’héritière d’une tradition folk expérimentale. Une voix aussi belle que délicate, des mélodies qui vous filent le frisson, des arrangements inventifs, bref, un univers captivant à découvrir absolument !

Inspirée par des artistes tels que Cat Power, Laura Marling, ou encore Feist, elle nourrit son univers musical de poésie et de littérature.

En décembre 2023, Dear Pola dévoile son premier EP, Ma part du ciel, enregistré dans sa chambre. Cet EP présente une vision artistique authentique et captivante dès le départ, reflétant son talent naturel pour l’écriture, la composition et la production. Sa musique nous emmène dans un voyage introspectif où émotions et souvenirs se fondent en une mélancolie radieuse, offrant une expérience à la fois hypnotique et intimiste, qui rappelle l’audace de Jim O’Rourke dans les années 1990.

Elle est lauréate du dispositif d’accompagnement AOC 2023 avec la SMAC La Cordo de Romans-sur-Isère ainsi que du dispositif Les Amazones 2024 avec Les Canut.es de Lyon.

Bar et foodtruck sur place