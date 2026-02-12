Concert
Concert Chorale de Bourdeaux
Programme: musique sacrée et profane a cappella.
Le 22/05/2026 20:30 Informations complémentaires
Le Temple 26460 Bourdeaux
Gratuit pour les visiteurs
Programme: musique sacrée et profane a cappella.
Le Temple 26460 Bourdeaux
Le site ladrome.fr utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience, vous offrir des fonctionnalités relatives à du conten animé et analyser notre trafic.
Cliquez sur le bouton "Accepter» pour donner votre consentement à ces opérations. Vous pouvez modifier vos préférences et consulter notre politique sur la gestion des cookies via le lien ci-dessous.