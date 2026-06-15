Concert

Concert dans l’église

Sandra et Fabrice vous invitent à un concert de chant et guitare classique dans l’église. Un duo complice pour une soirée musicale chaleureuse, colorée et pleine de fantaisie.

Concert dans l’église
Le 21/08/2026 19:00

Mal Vit 26190 Rochechinard Tél. 07 81 72 87 14

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Gratuit pour les visiteurs

Venez partager un moment musical unique avec Sandra et Fabrice lors de leur concert dans l’église. À travers un répertoire mêlant chant et guitare classique, ce duo complice vous propose une parenthèse artistique empreinte de chaleur, de couleurs et d’originalité.