Venez partager un moment musical unique avec Sandra et Fabrice lors de leur concert dans l’église. À travers un répertoire mêlant chant et guitare classique, ce duo complice vous propose une parenthèse artistique empreinte de chaleur, de couleurs et d’originalité.
Concert
Concert dans l’église
Sandra et Fabrice vous invitent à un concert de chant et guitare classique dans l’église. Un duo complice pour une soirée musicale chaleureuse, colorée et pleine de fantaisie.
Le 21/08/2026 19:00 Informations complémentaires
Mal Vit 26190 Rochechinard Tél. 07 81 72 87 14
Gratuit pour les visiteurs