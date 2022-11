Concert de Noël

MAGIE DE NOEL – Un programme attrayant où le dialogue s’établit entre musique, chants et contes, où les mots enchantent la musique. Du rythme, de la douceur, de la passion…

Une envolée des plus grands succès ;

un programme riche et varié pour enchanter et emmener le public dans la Magie de Noël :

– chants de Noël traditionnels : Il est né le divin enfant, Douce nuit, Mon beau sapin…

– le très attendu Minuit Chrétien d’Adam

– Airs religieux : Ave Maria …

– Standards américains :Deck the hall, The first Noël, We wish you a merry Christmas, …

– Contes et textes de Noël : Casse-Noisette…

– Pièces musicales au piano

Véritable moment d’émotion et de partage, à la portée de tous !