Concert de Noël – Chorale La Tarentelle

Chorale La Tarentelle – direction Eliette Roche
Fondée en 1983 par Bernard Léauthier, et dirigée depuis septembre 2021 par Éliette ROCHE, la Tarentelle compte une trentaine de choristes amateurs venant essentiellement des environs de Valence et de Romans sur Isère.
La Tarentelle accorde une importance primordiale au plaisir du chant choral, travail d’ensemble fait de partage et d’entraide où chacun trouve sa place, au plaisir des progrès accomplis tant vocalement que musicalement.
Elle se confronte régulièrement à de belles et grandes oeuvres chorales comme l’Oratorio Davide Penitente de Mozart en 2022, l’ Oratorio de l’Ascension BWV 11 de Bach et le Salve Regina d’ A. Pärt en 2024 et le Magnificat, le Credo et le psaume In exitu Israel de Vivaldi en 2025, pour le grand bonheur des choristes et du public.
Partitipation libre