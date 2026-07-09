Nocture de Lily Boulanger, romance de Amy Beach, Sonate n°1 opus 78 en sol majeur de J Brahms, Sonate « Le Printemps » n°5 opus 24 de Beethoven.
Concert
Concert en B – Mardis de la Musique de Chambre #1
Dans le cadre des Mardis de la Musique de Chambre, retrouvez ce rendez-vous, ouvert à tous ceux qui veulent (re) découvrir la magie de la musique classique en toute simplicité.
Le 10/11/2026 18:45 Informations complémentaires
32 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence Tél. 04 75 78 50 80
Gratuit pour les visiteurs