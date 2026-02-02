Concert : Hervé Vilard

Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.
Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec » Capri c’est fini « , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme » Nous « , » Venise pour l’éternité « , » Reviens » ou » Méditerranéenne « .
Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.
Sur scène, il ne triche jamais : il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge.