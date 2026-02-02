Concert : Hervé Vilard

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.

Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec » Capri c’est fini « , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme » Nous « , » Venise pour l’éternité « , » Reviens » ou » Méditerranéenne « .

Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.

Sur scène, il ne triche jamais : il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge.