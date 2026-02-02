Concert

Concert : Hervé Vilard

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Le 24/04/2026 20:30

20 Grande Rue 26300 Barbières Tél. 04 75 02 28 72

Payant

Entre ballades déchirantes et hymnes solaires, Hervé Vilard incarne une chanson libre, généreuse, attachante.

Propulsé au rang de légende planétaire dès l’adolescence avec  » Capri c’est fini « , Hervé s’impose immédiatement comme une idole, porté par des titres cultes comme  » Nous « ,  » Venise pour l’éternité « ,  » Reviens  » ou  » Méditerranéenne « .

Depuis, il traverse les décennies et les frontières, enchaînant les succès et faisant vibrer les salles du monde entier, de l’Amérique Latine à l’Asie.

Sur scène, il ne triche jamais : il invite le public à un partage intense, un voyage émouvant où chaque spectateur se retrouve, prouvant que les vraies chansons d’amour n’ont pas d’âge.