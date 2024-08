Concert : Hommage Ã  Michel Petrucciani

Le club Kiwanis Montélimar Le Teil et le groupe Anatole proposent un concert exceptionnel en hommage à Michel Petrucciani. Ce concert à but caritatif permettra d’offrir un stage de parapente à plusieurs enfants en rémission de cancer.

Le club Kiwanis Montélimar Le Teil : Ce Club service, créé en 1981, regroupe des membres de divers horizons dont le but est d’améliorer le quotidien des enfants en souffrance.

Ces actions peuvent être mises en oeuvre grâce à des manifestations telles que le prochain concert.

Le groupe Anatole : Groupe de jazz formé il y a une dizaine d’années au conservatoire de Montélimar, il est composé de musiciens professionnels et d’amateurs expérimentés. Lors de la soirée, Christine PULIDO (chant), Thierry ROUSSILLON (piano), Stéphane BENACCHIO (saxophone soprano et ténor), Philippe JULIER (trompette et bugle), Gilles NIGHERSOLI (batterie), Pierre VIDAL (basse) et Philippe FIOL (guitare) partageront avec le nombreux public, des reprises des oeuvres du célèbre Michel PETRUCCIANI.

Nicolas MILLET, grand fan de l’artiste présentera le concert et nous parlera du talent de ce dernier.

2 formules sont proposées :

Billet concert : 20 EUR

Billet convivialité : 40 EUR – Ce dernier donne accès au buffet d’après concert en présence des musiciens et des membres du club.

Le nombre de places est limité. Il est conseillé de réserver au plus tôt aux points de vente suivants :

Billetterie: Sur internet : https://www.billetweb.fr/hommage-a-michel-petrucciani (billet concert et billet convivialité)

Office de tourisme de Montélimar (billet concert uniquement).

Attention places limitées