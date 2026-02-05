Concert jazz – Shahin Novrasli

Modal de coeur, improvisateur d’âme, académique d’esprit, Azéri par ses racines : une alchimie culturelle traverse le bout des doigts de Shahin Novrasli chaque fois qu’il joue.

Pianiste incontournable de la scène jazzistique depuis la sortie de son disque Bayati, Shahin Novrasli développe son talent en puisant dans les diverses influences artistiques de son pays ainsi que dans son riche patrimoine musical. Fusion tempétueuse de jazz, de musique classique et de mugham – un art populaire traditionnel azéri transmis de génération en génération – son style capture l’essence de sa patrie, l’Azerbaïdjan. Plus qu’un genre, le jazz mugham est ici un voyage spirituel entre Orient et Occident, un pont jeté entre les cultures, une transgression des frontières.

20 ans après avoir été accueilli par le Festival Est-Ouest, il revient jouer à Die pour un concert exceptionnel dans la Cathédrale.