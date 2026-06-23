Concert vocal : par « l’Ensemble vocal l’Envol », chantera :
1ère partie : Au fil de l’eau ou concert d’Eau…de la Galaure (musiques de films et chants célèbres tels que Titanic, La petite sirène…)
2ème partie : Offenbach ou introduction théâtrale dans la chorale !
Gratuit
Concert : l’Envol
l’Ensemble vocal l’Envol », chorale des communes de Seyssuel et Chuzelles.
1125, route de Charrière Prieuré de Charrière 26330 Châteauneuf-de-Galaure Tél. 06 52 18 93 01
Concert vocal : par « l’Ensemble vocal l’Envol », chantera :