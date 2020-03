Concert les z’enchanteuses

Un duo vocal enjoué, un look glamour et deux voix complémentaires à la tessiture différente, qui s’harmonisent parfaitement à l’originalité de leurs reprises.

Composé de Tifène Champey (Alto) et de Julie Zucchiatti (Mezzo-soprano), ce duo possèdent un répertoire étendu, allant de la pop internationale aux standards français, le tout interprétés dans un tour de chant teinté d’élégance, d’émotion et de gaieté.

Aujourd’hui, elles préparent leur 1er album dont la sortie est prévue pour le printemps 2020, ces deux complices vous transmettrons toute l’énergie et la joie, qu’elles prennent grand plaisir à partager.