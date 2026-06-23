Concert

Concert : Live et tapas

Les lundis d’été prennent des airs de fête au Champs de Mars !

Concert : Live et tapas
du 06/07/2026 18:00 au 24/08/2026 22:00

5 place du Champ de Mars 26450 Puy-Saint-Martin Tél. 04 75 52 11 02

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Payant

Après votre passage au marché de Puy-Saint-Martin, prolongez la soirée dans une ambiance conviviale et musicale.

Au programme :
Tapas maison de 18h à 22h.
Concerts live certains lundis de juillet et août.
Un verre entre amis, quelques tapas à partager et de la musique en live pour accompagner la fin de journée.
Que ce soit pour un apéritif, un dîner ou simplement profiter de l’ambiance, rendez-vous tout l’été au Champ de Mars.

On vous attend pour partager de beaux moments de musique, de gourmandise et de convivialité.