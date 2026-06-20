Deux virtuoses de réputation internationale pour un concert hors norme.
Concert en deux parties:
Justin St-Pierre est l’actuel champion canadien de guitare fingerstyle, une technique spectaculaire et peu commune qui lui a permis de s’imposer parmi les meilleurs de sa discipline. Il propose une musique introspective et hypnotique. Un voyage sonore et une voix enveloppante qui capte l’attention dans l’intimité d’une écoute attentive.
http://www.justinstpierre.com
Michel Gentils a ramené des Etats Unis la technique du picking et sa passion pour la guitare à douze cordes dont il est l’un des représentants les plus reconnus dans le monde. Il est aussi rentré d’Inde l’esprit ouvert à la liberté d’improvisation. Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans l’univers de la pureté du son.
http://www.michelgentils.com
Concert – Michel Gentils et Justin Saint Pierre – Sur les plus belles guitares du monde
Guitares 6 cordes, baritone, 12 cordes, guitare-sitar au son de l’Inde. Musique acoustique, voyage dans un univers sonore poétique aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître.
3 rue du Tricot 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 11 02 49 30
Deux virtuoses de réputation internationale pour un concert hors norme.