Les compositions métissées de sa chanteuse donnent à Moka l’occasion d’un voyage sonore émotionnel ; une alchimie de rumba congolaise, soul électro et jazz qui transporte l’Afrique vers l’Occident.
Avec Karine Empana (voix), Julien Daniel (guitare), Isabelle Eder (claviers) et Fred Bassier (batterie).
Concert Moka Jazz
Un son world jazz à la sauce piquante et aux influences africaines.
30 Impasse du Château 26400 Autichamp Tél. 06 79 64 29 84
Les compositions métissées de sa chanteuse donnent à Moka l’occasion d’un voyage sonore émotionnel ; une alchimie de rumba congolaise, soul électro et jazz qui transporte l’Afrique vers l’Occident.