Concert

Concert Moka Jazz

Un son world jazz à la sauce piquante et aux influences africaines.

Concert Moka Jazz
Le 07/08/2026 21:00

30 Impasse du Château 26400 Autichamp Tél. 06 79 64 29 84

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Payant

Les compositions métissées de sa chanteuse donnent à Moka l’occasion d’un voyage sonore émotionnel ; une alchimie de rumba congolaise, soul électro et jazz qui transporte l’Afrique vers l’Occident.
Avec Karine Empana (voix), Julien Daniel (guitare), Isabelle Eder (claviers) et Fred Bassier (batterie).