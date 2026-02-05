Concert

Concert : Musique des Andes

Le club des candidats centenaires châteauneuvois organise un concert « Musique des Andes » avec le groupe Intiwatana. Venez nombreux !

Le 25/04/2026 20:30

15 Rue de la Sablé 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 06.24.06.14.75

Payant