Concert – Nicolas Jules + Dimoné

Nicolas Jules interprète ses états d’âmes de sa voix grave et nonchalante. Génie lunaire, il appartient à ces poètes qui tordent le rock comme d’autres tordent les vers, et oscille entre poésie et burlesque, cris et douceur.

Un artiste précieux, hors des tendances et des modes. À la frontière entre chanson française, rock et poésie contemporaine, Dimoné est un maître de l’inattendu, en particulier sur scène ! Entre introspection profonde et critiques sociales, guitares électriques et rythmes envoûtants, son écriture élégante trace son chemin et nous entraine quelque part entre Alain Bashung et Nick Cave, entre Arthur H et Tom Waits.

Retrouvez ces trois artistes le lendemain, samedi 30 mai, avec leur groupe Bancal Chéri au Théâtre Les Aires !