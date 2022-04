Concert: Papa mama rasta family

Yeah man, l’équipe de the kraken vous emmène en voyage dans les îles avec Papa et mama rasta family en live.

La compagnie papa et mama rasta family vous conduiront durant cette soirée, afin de vous faire découvrir la magie du reggae, décollage à partir de 20h30 pour un voyage première classe. L’équipe du the kraken sera à votre disposition pour votre restauration avec ses planches de charcuterie, pizzas, frites, samoussa et bien sûr ses collations bières, cocktails, vin et ses Rhums.