Concert
Concert Piano Violoncello
Duo piano violoncello avec oeuvres de Schumann, Dvorak, Debussy et Cassado
Apéritif offert à l’issue du concert
Le 06/07/2026 21:00 Informations complémentaires
Payant
Duo piano violoncello avec oeuvres de Schumann, Dvorak, Debussy et Cassado
Apéritif offert à l’issue du concert
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