Concert solidaire

Concert et repas africain au profit du jardin api-permacole partagé mis en place par le Père Clément au BURKINA FASO. Concert Hervé Lapalud Repas et spécialités africaines à déguster

Campagne de solidarité 2025 : pour accroître la production de miel, des légumes et des fruits dans la commune rurale de Koper

· En implantant un site de permaculture et d’apiculture intégrées comme cadre de production et de formation pratique des paysans.

· En formant les paysans récoltants de miel et les jardiniers de la commune rurale de Koper aux bonnes pratiques apicoles et horticoles