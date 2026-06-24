Concert
Concert Trio à cordes
Trio à corde avec oeuvres de Beethoven, Schubert et Dohnanyi
Apéritif offert à l’issue du concert
Le 09/07/2026 21:00 Informations complémentaires
349 Chemin de Fontatière 26110 Piégon Tél. 04 75 27 10 43
Payant
Trio à corde avec oeuvres de Beethoven, Schubert et Dohnanyi
Apéritif offert à l’issue du concert
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