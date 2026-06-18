Concert
Concert Trio exactamente à la Poule à facettes
Venez découvrir le forro avec le trio exactamente, originaire de Lisbonne qui vient enflammer la scène de la poule à facettes !
Le 06/07/2026 20:00 Informations complémentaires
Payant
Venez découvrir le forro avec le trio exactamente, originaire de Lisbonne qui vient enflammer la scène de la poule à facettes !
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