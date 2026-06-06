Concert
Concerts : Rock’n’bion
Au programme 4 concerts :
Insert coins, City Woodpeckers, Deaf Brood, Eves Bites.
Restauration et buvette sur place.
Le 27/06/2026 19:30 Informations complémentaires
Gratuit pour les visiteurs
Au programme 4 concerts :
Insert coins, City Woodpeckers, Deaf Brood, Eves Bites.
Restauration et buvette sur place.
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