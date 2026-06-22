Concours de Pétanque en Doublette
Dimanche 9 août à 14h00
Amateurs de pétanque, venez partager un moment de convivialité et de compétition lors de notre concours de pétanque en doublette.
Les rencontres se dérouleront par poules avec repêchage, permettant à chacun de profiter pleinement de l’après-midi, quel que soit son niveau.
– Mises intégralement redistribuées aux participants
– Prime supplémentaire de 100 EUR à remporter
– Une boisson gratuite sera offerte à chaque joueur.
Que vous soyez joueur confirmé ou simple passionné, formez votre équipe et rejoignez-nous pour un bel après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du fair-play.
Inscriptions sur place avant le début du concours.
Ambiance conviviale garantie !
Concours de Pétanque en Doublette
Concours de Pétanque en Doublette à l’occasion de notre Fête de village
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux 26350 Valherbasse Tél. 06 20 60 97 30
Concours de Pétanque en Doublette